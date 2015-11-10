Москвичам могут компенсировать стоимость жилья по реновации

Градоначальник Москвы Сергей Собянин сегодня заявил, что москвичам, которые желают получить новое жильё по программе реновации, городские власти могут выплатить компенсацию рыночной стоимости их квартир.

Мэр опубликовал в своей социальной сети «ВКонтакте» предложения согласованные с Общественной палатой города Москвы, которые могут быть учтены в законах городского и федерального уровня.

«Граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры», - написал Собянин.