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Алексей Мирный
13 Мая, 2017 13:26
Москвичам могут компенсировать стоимость жилья по реновации
Москва, 13 Мая - DIXINEWS.
Градоначальник Москвы Сергей Собянин сегодня заявил, что москвичам, которые желают получить новое жильё по программе реновации, городские власти могут выплатить компенсацию рыночной стоимости их квартир.
Мэр опубликовал в своей социальной сети «ВКонтакте» предложения согласованные с Общественной палатой города Москвы, которые могут быть учтены в законах городского и федерального уровня.
«Граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры», - написал Собянин.
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