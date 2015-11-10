Общество

Алексей Мирный
13 Мая, 2017 13:26

Москвичам могут компенсировать стоимость жилья по реновации

Источник фото: dixinews.ru
Москва, 13 Мая - DIXINEWS.

Градоначальник Москвы Сергей Собянин сегодня заявил, что москвичам, которые желают получить новое жильё по программе реновации, городские власти могут выплатить компенсацию рыночной стоимости их квартир.

Мэр опубликовал в своей социальной сети «ВКонтакте» предложения согласованные с Общественной палатой города Москвы, которые могут быть учтены в законах городского и федерального уровня.

«Граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры», - написал Собянин.

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