Проект Восточной нефтехимической компании одобрен Главгосэкспертизой

Главгосэкспертиза России выпустила положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств для Восточной нефтехимической компании.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» основана ПАО «НК «Роснефть» для реализации плана по созданию в Приморском крае нефтехимического комплекса. О необходимости строительства подобного комплекса возле Находки говорили еще в Советском Союзе, и первоначальный проект был утвержден Советом Министров РСФСР 1 августа 1974 года, но в то время он реализован не был.

29 декабря 2016 года Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросу поддержки проекта строительства Восточного нефтехимического комплекса. В том числе, в Приморском крае будет создана новая территория опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический», чьим якорным резидентом и станет ВНХК.

Проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предполагает строительство на территории ТОРа комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств по выпуску автомобильного бензина, керосина, дизельного и бункеровочного топлива. Цель проекта - обеспечение растущего спроса на моторные топлива и нефтехимическую продукцию, а также стимулирование создания нефтехимического кластера в Дальневосточном федеральном округе. При этом продукция будет поступать не только на внутренний рынок, но и уходить на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Строительство и ввод объекта в эксплуатацию, согласно проекту, одобренному Главгосэкспертизой России, будут проходить в два этапа. Первый предусматривает возведение нефтеперерабатывающего комплекса, производственная мощность которого составит 12 миллионов тон сырья в год. В ходе второго этапа построят нефтехимический комплекс мощностью 3,4 миллионов тонн в год, что позволит запустить производство моноэтиленгликоля, линейных альфа-олефинов, полиэтилена и полипропилена.

Финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств Акционерного общества «Восточная нефтехимическая компания», сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России".