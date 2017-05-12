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Алексей Мирный
12 Мая, 2017 21:07
494 новых современных автобуса поступило в Мосгортранс
Москва, 12 Мая - DIXINEWS.
В распоряжение Мосгортранса недавно поступило 494 низкопольных автобуса, которые отвечают самым высоким требованиям качества.
Сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Все они оснащены экологичными двигателями «Евро-5», системами климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигацией. Здесь устанавливаются и электронные табло, которые информируют пассажиров. Также они отвечают всем требованиям безопасности, экологичности и надежности. Также, автобусами смогут комфортно пользоваться инвалиды и маломобильные пассажиры – в машинах есть специальные пандусы и крепления для инвалидных колясок.
Уже сейчас в распоряжении Мосгортранса состоит более 6400 автобусов. В будни они перевозят по 630 маршрутам почти 4 миллиона пассажиров. Учитывая последнее пополнение парка, более 90% из числа всех автобусов государственного перевозчика, являются современные транспортными средствами с низким полом.
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