Общество

Алексей Мирный
12 Мая, 2017 21:07

494 новых современных автобуса поступило в Мосгортранс

Источник фото: presten.livejournal.com
Москва, 12 Мая - DIXINEWS.

В распоряжение Мосгортранса недавно поступило 494 низкопольных автобуса, которые отвечают самым высоким требованиям качества.

Сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Все они оснащены экологичными двигателями «Евро-5», системами климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигацией. Здесь устанавливаются и электронные табло, которые информируют пассажиров. Также они отвечают всем требованиям безопасности, экологичности и надежности. Также, автобусами смогут комфортно пользоваться инвалиды и маломобильные пассажиры – в машинах есть специальные пандусы и крепления для инвалидных колясок.

Уже сейчас в распоряжении Мосгортранса состоит более 6400 автобусов. В будни они перевозят по 630 маршрутам почти 4 миллиона пассажиров. Учитывая последнее пополнение парка, более 90% из числа всех автобусов государственного перевозчика, являются современные транспортными средствами с низким полом.

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