Экономика

Алексей Мирный
12 Мая, 2017 20:11

Опубликован обзор основных инвестиционных событий Москвы

Здание секретариата Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 12 Мая - DIXINEWS.

Департамент экономической политики и развития города Москвы, а также Городское агентство управления инвестициями опубликовали новый выпуск обзора основных инвестиционных событий в городе Москве.

Об этом сообщается на Инвестпортале города Москвы.

Среди прочего в данном выпуске, значится информация о том, что за последние 6 лет в 2,5 раза выросли инвестиции в капитал промпредприятий Москвы. Отмечается, что столица стала одним из крупнейших отечественных фармацевтических центров. А программы льготной аренды помогли открыть более 20 частных школ и детских садов.

Инвестиционный дайджест в полной версии с информацией для Москвы и архив ранее выпущенных материалов, имеются в общем доступе на Инвестиционном портале Москвы.

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