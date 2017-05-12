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Алексей Мирный
12 Мая, 2017 20:11
Опубликован обзор основных инвестиционных событий Москвы
Москва, 12 Мая - DIXINEWS.
Департамент экономической политики и развития города Москвы, а также Городское агентство управления инвестициями опубликовали новый выпуск обзора основных инвестиционных событий в городе Москве.
Об этом сообщается на Инвестпортале города Москвы.
Среди прочего в данном выпуске, значится информация о том, что за последние 6 лет в 2,5 раза выросли инвестиции в капитал промпредприятий Москвы. Отмечается, что столица стала одним из крупнейших отечественных фармацевтических центров. А программы льготной аренды помогли открыть более 20 частных школ и детских садов.
Инвестиционный дайджест в полной версии с информацией для Москвы и архив ранее выпущенных материалов, имеются в общем доступе на Инвестиционном портале Москвы.
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