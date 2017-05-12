Общество

Алексей Мирный
12 Мая, 2017 14:26

В Москве самая холодная погода за последние 80 лет

Источник фото: dixinews.ru
Москва, 12 Мая - DIXINEWS.

В Москве 11 мая среднесуточная температура была самой низкой за минувшие 80 лет.

Столичное Метеобюро сообщило об этом, сославшись на исторические записи.

«Среднесуточная температура накануне составила всего +2,4 градуса. Это самая низкая температура за последние 80 лет. Отклонение от нормы составило более 10 градусов. Среднесуточная температура воздуха в мае должна повышаться, если, к примеру, 1 мая она составляет +10,4 градуса, то к 11 мая вырастает до +12,1 градуса. В текущем мае происходит все наоборот», - говорится в релизе ведомства. Однако рекорд низкой температуры для этого дня не побит, в 1918 году температура составляла -4,2 градуса.

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