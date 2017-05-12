Ростовская область получит 264 млн рублей на развитие предпринимательства

На поддержку предпринимательства в 2017 году в Ростовской области будет привлечено 264 млн рублей.

В Ростовской области на поддержку предпринимательства в 2017 году будет привлечено 264 млн рублей из средств федерального бюджета.

Это третий результат по России и первый по Южному федеральному округу, сообщили в Управлении информационной политики правительства Ростовской области.

Субсидия из федерального бюджета будет направлена на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках региональной госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»).