Экономика

Елена Малкова
12 Мая, 2017 11:56

Ростовская область получит 264 млн рублей на развитие предпринимательства

На поддержку предпринимательства в 2017 году в Ростовской области будет привлечено 264 млн рублей.
Источник фото: vsluh.ru
Ростов-на-Дону , 12 Мая - DIXINEWS.

В Ростовской области на поддержку предпринимательства в 2017 году будет привлечено 264 млн рублей из средств федерального бюджета.

Это третий результат по России и первый по Южному федеральному округу, сообщили в Управлении информационной политики правительства Ростовской области.

Субсидия из федерального бюджета будет направлена на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках региональной госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»).

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