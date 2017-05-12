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Елена Малкова
12 Мая, 2017 11:56
Ростовская область получит 264 млн рублей на развитие предпринимательства
Ростов-на-Дону , 12 Мая - DIXINEWS.
В Ростовской области на поддержку предпринимательства в 2017 году будет привлечено 264 млн рублей из средств федерального бюджета.
Это третий результат по России и первый по Южному федеральному округу, сообщили в Управлении информационной политики правительства Ростовской области.
Субсидия из федерального бюджета будет направлена на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках региональной госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»).
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