Госжилинспекция Омской области проверит дворовые территории

Государственная жилищная инспекция Омской области напоминает управляющим организациям об обязанности содержать дворы многоквартирных домов, находящихся на управлении, в надлежащем состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Госжилинспекция контролируют соблюдение порядка во дворах МКД. Управляющим организациям и другим ответственным лицам за благоустройство дворовых территорий необходимо до 24 мая привести в порядок игровые и спортивные площадки, восстановить или заменить вышедшие из строя конструкции, осуществить проверку их безопасности.

В конце текущего месяца специалисты организуют рейд для проверки состояния дворовых территорий. Нарушители, не исполняющие обязанности по содержанию вверенных территорий, будут привлечены к административной ответственности с обязательством устранить выявленные недочеты в сжатые сроки.