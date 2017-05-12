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Елена Малкова
12 Мая, 2017 11:17
Госжилинспекция Омской области проверит дворовые территории
Омск, 12 Мая - DIXINEWS.
Государственная жилищная инспекция Омской области напоминает управляющим организациям об обязанности содержать дворы многоквартирных домов, находящихся на управлении, в надлежащем состоянии.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Госжилинспекция контролируют соблюдение порядка во дворах МКД. Управляющим организациям и другим ответственным лицам за благоустройство дворовых территорий необходимо до 24 мая привести в порядок игровые и спортивные площадки, восстановить или заменить вышедшие из строя конструкции, осуществить проверку их безопасности.
В конце текущего месяца специалисты организуют рейд для проверки состояния дворовых территорий. Нарушители, не исполняющие обязанности по содержанию вверенных территорий, будут привлечены к административной ответственности с обязательством устранить выявленные недочеты в сжатые сроки.
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