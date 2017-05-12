Общество

Елена Малкова
12 Мая, 2017 11:17

Госжилинспекция Омской области проверит дворовые территории

Двор многоквартирных домов.
Источник фото: omskportal.ru
Омск, 12 Мая - DIXINEWS.

Государственная жилищная инспекция Омской области напоминает управляющим организациям об обязанности содержать дворы многоквартирных домов, находящихся на управлении, в надлежащем состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Госжилинспекция контролируют соблюдение порядка во дворах МКД. Управляющим организациям и другим ответственным лицам за благоустройство дворовых территорий необходимо до 24 мая привести в порядок игровые и спортивные площадки, восстановить или заменить вышедшие из строя конструкции, осуществить проверку их безопасности.

В конце текущего месяца специалисты организуют рейд для проверки состояния дворовых территорий. Нарушители, не исполняющие обязанности по содержанию вверенных территорий, будут привлечены к административной ответственности с обязательством устранить выявленные недочеты в сжатые сроки.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
«Известия» выяснили какие дома будут у жителей столичных хрущевок
Демографическое развитие Дальнего Востока обсудят на всероссийской конференции
Получатели «дальневосточных гектаров» намерены создать новое поселение в Хабаровском крае

Записная книжка Анны Ахматовой продана на аукционе за 2,5 млн рублей
Рекордный паводок обрушился на город Ишим в Тюменской области
В Кремле рассказали о послании Путина, которое Лавров передал Трампу
Путин вместе с Аббасом по телесвязи открыли Центр культуры и спорта в Вифлееме
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростовская область получит 264 млн рублей на развитие предпринимательства
Омск, 12 Мая, 11:17.
Госжилинспекция Омской области проверит дворовые территории
Москва, 12 Мая, 08:40.
«Известия» выяснили какие дома будут у жителей столичных хрущевок
Нижний Новгород, 12 Мая, 07:36.
В Нижегородской области построят новый завод по производству фанеры
Владивосток, 12 Мая, 06:43.
Инвестор Свободного порта Владивосток создаст рыбоперерабатывающий комплекс
Алматы, 11 Мая, 22:10.
Кенес Ракишев продал долю в Magnum Вячеславу Киму
Москва, 11 Мая, 20:07.
В Москве состоится презентация книги «Николай Голованов и его время»
Россия, Москва, 11 Мая, 16:20.
Авиакомпании смогут проверить подлинность паспортов футбольных болельщиков
Москва, 11 Мая, 14:42.
В 200 московских музеях и галереях пройдёт акция «Ночь в музее»
Амурская область, 11 Мая, 14:20.
Демографическое развитие Дальнего Востока обсудят на всероссийской конференции
Москва, 11 Мая, 14:17.
В Москве практически остановился рост цен и инфляция
Хабаровский край, 11 Мая, 10:08.
Получатели «дальневосточных гектаров» намерены создать новое поселение в Хабаровском крае
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт