«Известия» выяснили какие дома будут у жителей столичных хрущевок

Программа реновации в Москве начнется не ранее сентября 2017 года. Об этом корреспонденту «Известий» заявил председатель Гильдии организаций строительного комплекса Московской торгово-промышленной палаты Вячеслав Семерин.

Вопрос сноса первых домов зависит от принятия закона о реновации жилищного фонда города Москвы в Государственной думе РФ.

К этому времени московские власти должны подготовить окончательные списки домов, которые должны пойти под снос. Как уточнили в ведомстве, попавшие в предварительный список на реновацию дома эпохи конструктивизма и доходные дома дореволюционной постройки, скорее всего, будут сохранены. Здания, которые имеют статус исторических и находятся под охраной государства, проверят по реестру, и они не пострадают, заверили специалисты.

Опасения москвичей по вопросу сноса исторических памятников: домов эпохи конструктивизма и доходных домов дореволюционной постройки, ответил Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

— Предварительный список из 4,5 тыс. домов не окончательный. Мы обязательно его еще раз посмотрим и оценим. Это не сама программа, а просто перечень, чтобы узнать мнение жителей. Конечно, могли быть какие-то нестыковки и ошибки. И если мы обнаружим среди предлагаемых на снос объектов исторические здания, которые находятся под охраной государства или претендуют на это, то обязательно поднимем все документы и сделаем всё возможное, чтобы такие дома не пострадали – пояснил в ходе интервью корреспонденту «Известия» Алексей Емельянов.

Алексей Емельянов отметил, что благодаря работе экспертов Мосгорнаследия и общественных организаций в городе сохранят 40 рабочих поселков 1920–1930 годов. Важно, что все архитектурные комплексы эпохи конструктивизма не войдут в столичную программу реновации. Как выяснилось, большинство из них является объектами культурного наследия. На сегодняшний день, это почти 300 уникальных жилых домов, речь идет о поселках Дангауэровка на территории района Лефортово, Дубровка, Буденовский, Усачевский, Хавско-Шаболовский. Кроме того, в список не вошли дома СДС (дома для строителей Дворца Советов) на Саратовской улице.

В пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы заявили, что «программа реновации находится в разработке и обсуждать ее до завершения голосования жителей и принятия федерального закона — преждевременно».

Напомним, что программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает снос свыше 4,5 тыс. хрущевок или 25 млн кв. м. устаревшего жилья и переселение около 1,6 млн москвичей в современные дома. Планируется, что программа будет осуществляться в несколько этапов: к 15 июня московские власти сформируют списки сносимых домов, а уже летом Госдума должна принять закон о реновации жилья в Москве. Программу предложил мэр Москвы Сергей Сабянин, она одобрена президентом России Владимиром Путиным, Общественной палатой РФ и общественными организациями Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Вести FM» в четверг рассказал, что москвичей будут переселять в «дома от 6 до 14 этажей». Строительство первых домов для переселения начнется не ранее чем через год после принятия программы.

Власти рассчитывают на экономический эффект и что «программа реновации даст серьезный толчок развитию предприятий стройкомплекса всей страны». даст шанс выжить строительным предприятиям, а также предоставит десятки тысяч рабочих мест для ближайших регионов России.

- Из-за кризиса средние и малые предприятия реального сектора, то есть бетонные заводы, заводы ЖБИ и ЖСК, попали в затруднительное положение. Многие из них разоряются. В первую очередь заказы получат проектные институты, предприятия среднего и малого строительного бизнеса Москвы, Подмосковья и близлежащих областей, - пояснил в ходе интервью корреспонденту «Известия» Вячеслав Семерин.

По мнению президента Московского государственного строительного университета, депутата Мосгордумы Валерия Теличенко, благодаря реновации в столичном регионе могут появиться заводы нового типа. Например, по изготовлению щебня из обломков бетонных панелей, блоков или кирпича, который в последующем может быть использован для отсыпки дорог.