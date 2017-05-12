Экономика

Елена Малкова
12 Мая, 2017 07:36

В Нижегородской области построят новый завод по производству фанеры

Соответствующее соглашение подписали губернатор Валерий Шанцев и генеральный директор компании «Пагед Склейка» Аркадиуш Тецлав.
Источник фото: government-nnov.ru
Нижний Новгород, 12 Мая - DIXINEWS.

200 новых рабочих мест появятся в городском округе Семеновский благодаря строительству завода по производству фанеры, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Соответствующее соглашение подписали губернатор области Валерий Шанцев и генеральный директор компании «Пагед Склейка» Аркадиуш Тецлав.

Подписание соглашения состоялось 10 мая во время официального визита делегации правительства Нижегородской области в Германию.

«На данный момент компания «Пагед» в качестве площадки для строительства завода выбрала земельный участок, расположенный в городском округе Семеновский. Район удобен с точки зрения близости к областному центру, доступности транспортной инфраструктуры и отвечает условиям компании», - сообщил Валерий Шанцев.

По информации регионального мининвеста, на территории области иностранная компания «Пагед Склейка» планирует открыть свой первый российский завод по выпуску фанеры. Объем инвестиций составит 2,1 млрд рублей. Как сообщили инвесторы, на проектирование, возведение и запуск завода по производству фанеры понадобится около трех лет.

В региональном мининвесте сообщили, что компания «Пагед» - один из крупнейших производителей фанеры. «Тот факт, что они выбрали нижегородский регион в качестве площадки для размещения своего производства, доказывает, что правительство области ведет эффективную политику по привлечению инвестиций», - отметила Министр инвестиций, земельных и имущественных отношений региона Екатерина Пивоварова.

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