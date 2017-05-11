Кенес Ракишев продал долю в Magnum Вячеславу Киму

Журнал Forbes Kazakhstan опубликовал версию, откуда у Вячеслава Кима средства на приобретение доли в крупной торгово-розничной сети.

Основатель и один из основных акционеров АО «KaspiBank», 47-летний Вячеслав Ким в прошлом году продал часть своих акций АО «Kaspi», контролирующей деятельность АО «KaspiGroup» Кайрату Сатыбалды и решил инвестировать вырученные средства в стремительно растущей казахстанской торгово-розничной сети - Magnum Cash&Carry.

После покупки, доля Вячеслава Кима составила 35%. Как стало известно, большую часть доли банкир выкупил у Кенеса Ракишева, которому принадлежало 30%. Сделка прошла через компанию SDB Groupr.

Как пишет издание Forbes Kazakhstan Кенес Ракишев занимает 7 строчку в рейтинге «50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2016» и 5 строчку в рейтинге «50 самых влиятельных бизнесменов – 2016». Кенес Ракишев напрямую и косвенно контролирует 71,31 % акций «Казкоммерцбанка» и является председателем совета директоров банка. Состояние бизнесмена сеодня оценивается в $718 млн.

По версии журнала, Кайрат Сатыбалдыулы занимает 17 строчку в рейтинге «50 самых влиятельных бизнесменов – 2016». Кайрат Сатыбалдыулы владеет 29,12 % акций АО «KaspiBank» через «АО «Kaspi».

Контролирующим собственником Magnum Cash&Carry по-прежнему остается ее основатель, 53-летний Александр Гарбер, занимающий в рейтинге Forbes Kazakhstan «50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2016» 49 строчку с состоянием $75 млн.

Один из основных владельцев Magnum Cash&Carry Александр Гарбер в интервью журналу Forbes Kazakhstan, рассказал, о планах компании на ближайшее несколько лет. Как считает бизнесмен, число магазинов Magnum можно довести в Казахстане до 50.

– В Алматы мы спокойно можем построить еще до 4 комплексов. Колоссальный потенциал по другим городам. В каждом областном центре можно ставить по 2 гипермаркета – это уже 32 магазина. Рассматриваем различные варианты. Не исключаем выпуска облигаций или привлечения инвестора. Чтобы сохранить темпы нашего развития, мы открыты для предложений, - отметил Александр Гарбер. Однако, как он сам заметил, найти дешевые деньги в Казахстане сегодня сложно, поэтому компания находится в поиске длинных дешевых денег для дальнейшего развития.

Как стало известно, ещё в мае 2016 облигации ТОО «Magnum Cash&Carry» прошли процедуру листинга на KASE. Стоимость одной облигации составила 1 тыс. тенге. Общая сумма, на которую были выпущены облигации составила – 33 млрд тенге. Выпуск указанных облигаций стал первым в рамках облигационной программы ТОО «Magnum Cash&Carry», зарегистрированной Национальным банком Республики Казахстан 1 февраля 2016 на общую сумму 100 млрд тенге. Торги облигациями были открыты уже с 30 июня 2016, однако в октябре были исключены из официального списка биржи, по инициативе владельцев.

Возможно, что акционеры компании пока не планируют продажу части выпущенных акций, а строят планы на перспективу.