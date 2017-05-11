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Никита Белов
11 Мая, 2017 20:07

В Москве состоится презентация книги «Николай Голованов и его время»

Н.С. Голованов.
Источник фото: culture.ru
Москва, 11 Мая - DIXINEWS.

18 мая 2017 года в Музее-квартире Н.С. Голованова состоится презентация первого тома книги «Николай Голованов и его время».

Совместный издательский проект Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры и Фонда поддержки национальной культуры Михаила Плетнева увидят столичные журналисты и гости мероприятия.

В двухтомном научно-биографическом издании собраны многочисленные материалы, связанные с деятельностью Николая Семёновича Голованова, человека удивительной судьбы и яркого творческого дарования. Он был не только «Главным дирижером Советского Союза», как его называли современники, но и автором замечательных музыкальных произведений, блестящим пианистом-аккомпаниатором, талантливым педагогом.

В первом томе книги собраны тексты самого Н.С. Голованова и обширное справочное приложение, во второй том войдут переписка музыканта и воспоминания о нем известных российских и советских деятелей культуры первой половины ХХ века. В основе издания лежат материалы из коллекции ВМОМК имени М.И. Глинки. Многие тексты публикуются впервые. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, от исследователей истории российской музыкальной культуры до поклонников классической музыки.

В презентации издания «Николай Голованов и его время» примут участие автор вступительной статьи, выдающийся пианист, композитор и дирижёр, народный артист РСФСР Михаил Плетнёв, генеральный директор ВМОМК имени М.И. Глинки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов, редакторы-составители книги, авторы комментариев и приложений кандидат искусствоведения Ольга Захарова и Алексей Наумов, а также научный редактор, доктор искусствоведения Марина Рахманова, сообщили в Отделе по связям с общественностью и информационной деятельности Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки.

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