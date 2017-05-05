Авиакомпании смогут проверить подлинность паспортов футбольных болельщиков

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о запуске сервиса для авиакомпаний по проверке подлинности паспортов футбольных болельщиков (FAN ID).

Об этом сообщили в пресс-службе Минкомсвязи России.

«Сервис по проверке подлинности паспортов болельщиков разработан для тех авиакомпаний, которые будут осуществлять перевозку иностранных болельщиков из-за рубежа в Россию для посещения матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 года. Для иностранных граждан и лиц без гражданства FAN ID дает право въезда без оформления визы в течение десяти дней до проведения первого мачта Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и десяти дней после последнего матча», — заявил заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

Паспорт футбольного болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Паспорт болельщика – обязательный документ для посещения матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 года, который необходимо получить после покупки билета.

Паспорт футбольного болельщика является именным, оформляется бесплатно на каждого футбольного болельщика и действует при наличии соответствующих билетов на матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017 года.