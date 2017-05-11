В 200 московских музеях и галереях пройдёт акция «Ночь в музее»

Это уже одиннадцатая ежегодная «Ночь в музее», она пройдёт пройдет в Москве 20 мая.

Портал мэра и правительства Москвы сообщает, что расписание акции будет известно после 12 мая.

«В этом году в акции примут участие более 200 культурных заведений. Основными площадками акции станут крупнейшие музеи города, которые в этот вечер будут работать бесплатно. Свою программу представят музеи, галереи, школы искусств и арт-центры. Перед главными площадками развернутся сцены на открытом воздухе, где пройдут выступления артистов и творческие встречи», - отмечается на портале.