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Алексей Мирный
11 Мая, 2017 14:42
В 200 московских музеях и галереях пройдёт акция «Ночь в музее»
Москва, 11 Мая - DIXINEWS.
Это уже одиннадцатая ежегодная «Ночь в музее», она пройдёт пройдет в Москве 20 мая.
Портал мэра и правительства Москвы сообщает, что расписание акции будет известно после 12 мая.
«В этом году в акции примут участие более 200 культурных заведений. Основными площадками акции станут крупнейшие музеи города, которые в этот вечер будут работать бесплатно. Свою программу представят музеи, галереи, школы искусств и арт-центры. Перед главными площадками развернутся сцены на открытом воздухе, где пройдут выступления артистов и творческие встречи», - отмечается на портале.
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