Демографическое развитие Дальнего Востока обсудят на всероссийской конференции

Третья всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» в этом году состоится в Благовещенске с 28 по 30 мая, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

В мероприятии примут участие ведущие российские эксперты в области демографии, социологии, представители научного сообщества и органы власти.

Организаторами конференции выступают Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Правительство Амурской области, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Магистральной темой конференции станет демографическая политика макрорегиона до 2025 года. В ходе пленарной сессии генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров представит результаты исследования миграционных настроений населения Дальнего Востока, а также сильные и слабые стороны демографического развития региона.

Особенностью третьей конференции станет акцент на формировании в регионе среды для сохранения и укрепления здоровья. В поддержку этой темы предусмотрен целый ряд мероприятий: старт работе участников форума даст Амурский марафон, будет презентована площадка ГТО, а в течение всей конференции любой желающий сможет пройти экспресс-диагностику в пункте комплексного обследования состояния здоровья. Кроме того, тему здоровьесбережения обсудят в ходе панельной дискуссии. В ней примут участие представители лучших в России и мире практик общественного здоровья - руководители федеральных органов исполнительной власти, регионов Дальнего Востока и ведущих экспертных учреждений в сфере демографии в России.

Отдельные панельные дискуссии будут посвящены миграционной привлекательности Дальнего Востока и теме возрождения семейных ценностей. В них примут участие эксперты от общественных и научных организаций, представители профильных министерств и ведомств. Своим опытом участия в госпрограммах поделятся переехавшие на Дальний Восток соотечественники, руководители компаний, привлекающие работников из других регионов при помощи механизма стимулирования трудовой мобильности, а также многодетные семьи.

Завершит конференцию круглый стол «Общественный контроль демографической политики Дальнего Востока». Подробная программа конференции опубликована на сайте hcfe.ru

Напомним, Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» — это первая дискуссионная площадка, посвященная формированию системного подхода к решению проблем демографического развития региона, вопросам семейной политики, рождаемости и смертности, проблем миграции. Конференции проводятся ежегодно с 2015 года по инициативе и под эгидой Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Партнерами III демографической конференции выступают Всероссийский центр изучения общественного мнения, Молодежный парламент при Государственной Думе Российской Федерации, кафедра демографии Высшей школы современных социальных наук МГУ имени М.В. Ломоносова, Школа экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета, Международное общественное движение «Форум переселенческих организаций», Всероссийский центр уровня жизни.