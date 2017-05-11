Экономика

Алексей Мирный
11 Мая, 2017 14:17

В Москве практически остановился рост цен и инфляция

Дом Правительства Российской Федерации.
Источник фото: wikipedia.org
Москва, 11 Мая - DIXINEWS.

В марте 2017 года цены в Московском регионе выросли всего на 0,2%, это в 4 раза меньше, чем в январе.

Об этом сообщил Департамент экономической политики и развития Москвы, сославшись на данных Росстата.

«В годовом исчислении темп роста инфляции в столице в марте замедлился до 5,3% (в марте 2016 года – 8,2%). Основной причиной стало двукратное замедление роста цен на услуги. Лидерами снижения в марте по сравнению с февралем стали услуги пассажирского транспорта, страхование и санаторно-оздоровительные услуги. Например, средняя стоимость купленных в Москве путевок в дома отдыха и санатории уменьшилась на 2,2%, полисов КАСКО – на 1,8%, а билетов на поезда дальнего следования – сразу на 9,7%. Стоит отметить, что общероссийский уровень цен на услуги в марте по сравнению с февралем не изменился», - говорится в сообщении ведомства.

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