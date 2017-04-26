Общество

Елена Малкова
11 Мая, 2017 10:08

Получатели «дальневосточных гектаров» намерены создать новое поселение в Хабаровском крае

Хабаровск.
Источник фото: arhinovosti.ru
Хабаровский край, 11 Мая - DIXINEWS.

Первый сход получателей «дальневосточных гектаров» состоялся в районе с. Свечино Хабаровского края, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Сто обладателей земельных участков вместе с представителями Минвостокразвития России и Министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края обсудили вопросы землеустройства на территории будущего поселения, в частности, подведения инфраструктуры.

Специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (далее АРЧК ДВ) провели консультации для собравшихся о порядке действий по созданию нового населенного пункта.

«Эксперты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработали пошаговую инструкцию для граждан, желающих создавать населенные пункты на «дальневосточных гектарах», и оказывают адресную помощь в работе по «пилотным» поселениям», - прокомментировал заместитель генерального директора АРЧК ДВ Денис Кузин. - «Мы установили контакт с лидерами инициативных групп граждан, в ближайшее время будет создана дискуссионная площадка в одной из социальных сетей.

Напомним, что по закону о «дальневосточном гектаре», в случаях, когда более 20 участков обладают смежными границами и расположены в пределах населенного пункта или на расстоянии не более 20 километров от населенного пункта, местные власти обеспечивают необходимые коммуникации.

«Очевидно, что граждане понимают преимущества коллективного ведения хозяйства и со знанием дела подходят к вопросу освоения земельных участков. Например, коллективные заявки имеют приоритетный характер в плане обеспечения их инфраструктурой. Если формируется заявка, состоящая из десятков, сотен обращений, то для компактно расположенных земельных участков можно рационально инфраструктуру подвести, это экономически достаточно рационально и понятно», - подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

АРЧК ДВ проанализировало месторасположение «дальневосточных гектаров» на карте Дальнего Востока и установило места концентрации участков, а именно 53 скопления участков, где в перспективе могут появиться новые населенные пункты. Для удобства граждан на сайте Агентства опубликованы схемы их расположения.

«Информация о расположении скоплений земельных участков, полученных гражданами по программе «Дальневосточный гектар», направлена в правительства регионов Дальнего Востока. Сегодня ведется пересмотр планов развития инфраструктуры», - подчеркнул Денис Кузин.

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