В праздновании Дня Победы в Москве приняли участие около 8 млн человек

Порядка 8 млн человек приняли участие в мероприятиях, приуроченных к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«Порядка 8 млн человек приняли участие в московских мероприятиях, посвященных Дню Победы, в том числе - в параде на Красной площади, в публичных акциях и культурно-зрелищных мероприятиях. Например, на гостевых трибунах на параде на Красной площади присутствовали 6 тыс. приглашенных ветеранов Великой Отечественной войны, москвичей и гостей столицы. Еще 400 тыс. зрителей наблюдали за парадом по маршруту движения военной техники от улицы Нижние Мневники до Красной площади. В тот же день в акции "Бессмертный полк" приняли участие порядка 850 тыс. человек», - рассказали в пресс-службе.