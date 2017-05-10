В параде Победы в Санкт-Петербурге впервые приняла участие авиация

Парад войск Санкт-Петербургского гарнизона в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая на Дворцовой площади.

Парад принял главнокомандующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

На трибунах присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, представители общественных организаций, духовенства. Почетными гостями парада Победы стали ветераны Великой Отечественной войны, жители и защитники блокадного Ленинграда, труженики тыла.

Парад открыла сводная рота юных барабанщиков Кронштадтского морского кадетского корпуса. Знаменная группа роты Почетного караула Западного военного округа пронесла Государственный Флаг России и Знамя Победы.

По Дворцовой площади прошли пешие парадные расчеты военных учебных заведений Санкт-Петербурга, МЧС РФ, воспитанники кадетского корпуса Министерства обороны РФ и Суворовского военного училища, парадный расчет юнармейцев.

В параде участвовала механизированная колонна из 100 единиц техники. В составе колонны - военная техника времен Великой Отечественной войны, а также новейшая боевая и специальная техника, которая находится на вооружении современной российской армии. В этот день были продемонстрированы танки Т-72БЗ, оперативно-тактическое комплексы «Искандер», зенитно-ракетные комплексы С-300, бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр-М», БТР-82А, «Уралы» с гаубицами Д-30, БМ-21, «Град». Возглавил колонну легендарный танк Т-34-85.

В параде Победы в северной столице впервые приняла участие авиация - истребители, транспортные самолеты, боевые вертолёты. В небе над Дворцовой площадью также пролетел сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ.

Парад завершился выступлением сводного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона.