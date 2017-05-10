Общество

Елена Малкова
10 Мая, 2017 18:56

В параде Победы в Санкт-Петербурге впервые приняла участие авиация

Парад Победы на Дворцовой площади.
Источник фото: gov.spb.ru
Санкт-Петербург, 10 Мая - DIXINEWS.

Парад войск Санкт-Петербургского гарнизона в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая на Дворцовой площади.

Парад принял главнокомандующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

На трибунах присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, представители общественных организаций, духовенства. Почетными гостями парада Победы стали ветераны Великой Отечественной войны, жители и защитники блокадного Ленинграда, труженики тыла.

Парад открыла сводная рота юных барабанщиков Кронштадтского морского кадетского корпуса. Знаменная группа роты Почетного караула Западного военного округа пронесла Государственный Флаг России и Знамя Победы.

По Дворцовой площади прошли пешие парадные расчеты военных учебных заведений Санкт-Петербурга, МЧС РФ, воспитанники кадетского корпуса Министерства обороны РФ и Суворовского военного училища, парадный расчет юнармейцев.

В параде участвовала механизированная колонна из 100 единиц техники. В составе колонны - военная техника времен Великой Отечественной войны, а также новейшая боевая и специальная техника, которая находится на вооружении современной российской армии. В этот день были продемонстрированы танки Т-72БЗ, оперативно-тактическое комплексы «Искандер», зенитно-ракетные комплексы С-300, бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр-М», БТР-82А, «Уралы» с гаубицами Д-30, БМ-21, «Град». Возглавил колонну легендарный танк Т-34-85.

В параде Победы в северной столице впервые приняла участие авиация - истребители, транспортные самолеты, боевые вертолёты. В небе над Дворцовой площадью также пролетел сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ.

Парад завершился выступлением сводного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В России предлагают ввести налог на малодетность
На Дальнем Востоке начнет работать программа адаптации для переселенцев из-за рубежа
В Челябинске более 70 тысяч человек прошли единым строем «Бессмертного полка»

Демократ Мун Джэин стал новым президентом Южной Кореи
В Омской области дорожную яму засыпали осколками мемориала героям ВОВ
В Красноярске трамвай сгорел на ходу
Теракт в Таиланде устроило не ИГИЛ
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В праздновании Дня Победы в Москве приняли участие около 8 млн человек
Санкт-Петербург, 10 Мая, 18:56.
В параде Победы в Санкт-Петербурге впервые приняла участие авиация
Россия, Москва, 10 Мая, 16:37.
В России предлагают ввести налог на малодетность
Приморский край, 10 Мая, 13:18.
На Дальнем Востоке начнет работать программа адаптации для переселенцев из-за рубежа
Приморский край, 10 Мая, 10:19.
Многодетные фермеры на Дальнем Востоке смогут получать по 300 га земли
Челябинск, 10 Мая, 10:02.
В Челябинске более 70 тысяч человек прошли единым строем «Бессмертного полка»
Ростов-на-Дону , 10 Мая, 07:50.
В параде Победы в Ростове-на-Дону приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих
Россия, Москва, 10 Мая, 06:26.
Москвичи больше всех остальных интересуются «дальневосточным гектаром»
Нижний Новгород, 09 Мая, 17:38.
Военный парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Екатеринбург, 09 Мая, 16:04.
В Екатеринбурге в акции «Бессмертный полк» приняли участие 70 тысяч человек
Москва, 08 Мая, 23:45.
В Москве в честь Дня Победы выпустили проездной билет «Единый»
Москва, 08 Мая, 23:23.
В Москве Могиле Неизвестному солдату исполняется 50 лет
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт