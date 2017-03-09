В России предлагают ввести налог на малодетность

Сегодня 6,5% российских семей — многодетные. При этом они растят почти 20% всех детей в стране, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ.

С целью их поддержки директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил Президенту РФ Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей». Документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность.

Члены ОП РФ прокомментировали идею введения налога на малодетность.

Член Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Елена Тополева-Солдунова:

«Считаю, что данная инициатива о налоге на малодетность и бездетность, которую предлагает Институт демографии, миграции и регионального развития, не самая правильная. Более того, думаю, что эта мера достаточно рискованная в плане появления протестных настроений в обществе, потому что она может вызвать резко негативную реакцию у многих наших сограждан.

Одно дело – поощрять многодетных, и это я считаю абсолютно правильным, также как и вводить различные более сложно устроенные системы пособий для семей с детьми в зависимости от степени их нуждаемости; поддерживать тех, у кого двое и более детей, развивать такую меру, как материнский капитал, думать о том, как помочь родителям, у которых маленькие дети, но они, тем не менее, хотели бы трудиться, и как им организовать пребывание детей на это время. По-прежнему есть большая проблема с отсутствием или нехваткой яслей, также есть проблема низких пособий для родителей с детьми от 1,5 лет.

Есть куда более важные вещи, которые могли бы стимулировать рождаемость и поддержать семьи, по-прежнему являющиеся нуждающейся категорией населения. Поддержка многодетных семей – это востребованная мера, и этим нужно заниматься.

Относительно санкций для тех, у кого нет детей или только один ребенок, я лично отрицательно отношусь к этому. Я считаю, что это право семьи – выбирать, сколько детей они готовы в тот или иной момент времени завести и воспитывать. Если они воздерживаются от рождения детей или ограничились только одним ребенком, то это их личное право. Получается, что введение таких налогов может быть воспринято как наказание или штраф за то, что у семьи нет детей или пока только один ребенок. Считаю, это будет воспринято некоторыми семьями весьма негативно и как вмешательство в их личную жизнь или же навязывание им каких-то решений, к которым они пока не готовы.

К размерам выплат конкретным семьям необходимо относиться весьма осторожно, думаю, это требует отдельного рассмотрения и обсуждения в Общественной палате РФ. Например, в Московском регионе существуют высокие размеры выплат для тех, кто взял одного и более ребенка на различные формы семейного устройства из детского дома. Эти высокие суммы выплат порой стимулируют не слишком добросовестное отношение к этим детям. Поэтому стоит быть аккуратными: с одной стороны, семьи с детьми необходимо поддерживать и помогать им, с другой – размеры этих пособий надо обсудить и продумать, как сделать так, чтобы не стимулировать «безответственное родительство».

Член Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова:

«Сегодня совсем не то время, чтобы вводить налог на малодетность. Сейчас поддержка приемных семей намного очевиднее, чем многодетных. Поэтому, безусловно, необходимо развивать поддержку семьи в целом. Это в первую очередь дополнительные выплаты, льготы и т.д. Очевидно, что инициатор предполагает, что для реализации данной инициативы потребуются дополнительные статьи в бюджете, поэтому и предлагает налог. Но это, на мой взгляд, не выход.

Еще следует обратить внимание на спорные вопросы. Например, как определяется многодетная семья – по маме или по папе? Может ли быть многодетный отец? Более того, как быть, если дети прописаны в разных регионах? Например, от первого брака – в Москве, а от второго – в Московской области? Поэтому необходимо в первую очередь разобраться с многодетными в общем и поддержать их, а потом уже все остальное».