Общество

Елена Малкова
10 Мая, 2017 13:18

На Дальнем Востоке начнет работать программа адаптации для переселенцев из-за рубежа

Дальний Восток России.
Источник фото: dixinews.ru
Приморский край, 10 Мая - DIXINEWS.

Минвостокразвития России и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке планируют запустить службу адаптации по переселению соотечественников из-за рубежа в дальневосточные регионы.

Об этом сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Минвостокразвития России и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке планируют запустить службу адаптации по переселению соотечественников из-за рубежа в дальневосточные регионы. Об этом сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«В июне мы планируем создать эту службу и запустить ее в работу. Задачами службы будет являться помощь как гражданам других государств, которые только хотят переехать в Россию, так и тем, кто уже переехал на Дальний Восток», – рассказал Сергей Качаев.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, в первые месяцы служба адаптации будет работать в «пилотном режиме» и оказывать поддержку староверам, прибывающим на Дальний Восток. Для этого будет организована «горячая линия» по телефону и каналу в сети Интернет. По словам замминистра, любой человек сможет задать вопросы профессиональным юристам, которые будут работать на «горячей линии».

«Главная задача службы адаптации максимально сократить все издержки, которые возникают у людей, которые переселяются из одной страны в другую. Надо помочь новым гражданам Российской Федерации в получении существующих мер поддержки, коммуникации с различными органами власти. Мы должны сопроводить их на начальном этапе адаптации», – уточнил замглавы Минвостокразвития.

Служба адаптации поможет сформировать пакет документов, необходимых для переезда в Россию, и окажет содействие в размещении на Дальнем Востоке.

В дальнейшем планируется закреплять за переезжающими семьями кураторов от региональных администраций. Эти кураторы будут оказывать содействие в конкретном муниципальном образовании, в котором стали жить переселенцы.

«Это помощь в получении образования, поиска соответствующего детского сада для детей, регистрацией в поликлиниках. То есть весь круг обычных бытовых вопросов, – подчеркнул Сергей Качаев. – Придется индивидуально работать с каждым человеком, помогая ему решить ежедневные проблемы».

Программы по переселению соотечественников из-за рубежа действует с 2006 года. Гражданам – участникам программы предоставляется помощь в размере 240 тысяч рублей. Их членам семьи – 120 тысяч рублей. Эти деньги они могут направить на любые цели. Также государство обеспечивает участникам программы переселения оплату переезда, провоза багажа, компенсацию платежей, связанных с оформлением гражданства. В рамках этой программы есть особые условия для переселения на Дальний Восток. Осуществляется больший размер финансовой помощи. В 2016 году благодаря реализации программы на Дальний Восток переехало более 7 тысяч людей.

По словам Сергей Качаева, одна из задач ведомства – организовать работу в тех странах, откуда едут переселенцы. Такая работа уже проводится при участии Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в загранучреждениях МИД России в Боливии и Уругвае. Он отметил, что наибольшее количество староверов, находящихся за пределами России, проживает именно в Южной Америке. По данным МИД России в Боливии сегодня находится около 3 тысяч староверов, в Бразилии располагаются 7 крупных общин староверов, в Аргентине проживает 8 семей староверов, в Уругвае более 200 староверов. Также крупные общины староверов находятся в Австралии, на Аляске, в Канаде и в Европе.

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