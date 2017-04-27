Экономика

Елена Малкова
10 Мая, 2017 10:19

Многодетные фермеры на Дальнем Востоке смогут получать по 300 га земли

Источник фото: minvr.ru
Приморский край, 10 Мая - DIXINEWS.

Минвостокразвития России предлагает дальневосточным регионам принять закон, позволяющий выделять землю до 300 га многодетным семьям, занимающимся сельским хозяйством.

Как уточнили в пресс-службе Минвостокразвития, об этом сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

По его словам, в Приморском крае уже действует эта мера поддержки фермеров с тремя и более детьми.

«Любая многодетная семья, занимающаяся фермерством, уже может получить в Приморском крае 300 га земли. Речь идет о земле, находящейся в государственной или муниципальной собственности. Приморье уже наработало положительную практику. Соответствующий закон работает. Теперь надо распространить этот опыт на другие дальневосточные регионы», – отметил Сергей Качаев.

По словам замминистра, Минвостокразвития России ведет работу по изменению законодательства с главами дальневосточных регионов.

«Мы рассчитываем до конца года внести соответствующие изменения в региональное законодательство на всем Дальнем Востоке», – уточнил Сергей Качаев.

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