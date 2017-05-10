Общество

Елена Малкова
10 Мая, 2017 10:02

В Челябинске более 70 тысяч человек прошли единым строем «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» в Челябинске.
Источник фото: cheladmin.ru
Челябинск, 10 Мая - DIXINEWS.

9 мая, в 72-ую годовщину Великой Победы, более 70 тысяч человек прошли по центральным улицам Челябинска единым строем «Бессмертного полка».

Многотысячную колону возглавили первые лица города и области, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Потомки защитников Родины прошли с портретами своих родственников по проспекту Ленина от улицы Энгельса до площади Революции, далее по улице Цвиллинга. Завершилось шествие у мемориала «Вечный огонь», где участники акции возложили венки и цветы.

Стоит отметить, что по ходу движения колоны «Бессмертного полка», акцию сопровождали артисты, исполнявшие военные песни. Колонну возглавили красные машины «Победа», бойцы штаба «Бессмертный полк» пронесли штандарт Танкограда и копию Знамени Победы.

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