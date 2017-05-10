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Елена Малкова
10 Мая, 2017 07:50
В параде Победы в Ростове-на-Дону приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих
Ростов-на-Дону , 10 Мая - DIXINEWS.
9 мая на Театральной площади Ростова-на-Дону состоялся парад войск Ростовского-на-Дону гарнизона, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Вместе с десятками тысяч ростовчан в праздновании 72-й годовщины Победы принял участие глава региона Василий Голубев, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.
Парад Победы открыли барабанщицы из Мариинской гимназии Белокалитвинского имени Матвея Платова казачьего кадетского корпуса.
В параде Победы в этом году впервые принимали участие активисты Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
За ними по площади проследовали парадные расчёты Шахтинского генерала Якова Петровича Бакланова казачьего кадетского корпуса и Второго Донского императора Николая II кадетского корпуса Донского государственного технического университета.
В этом году жители Ростова-на-Дону впервые увидели парадные расчеты 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота, а также 150 мотострелковой Идрицко-Берлинской дивизии, возрожденной по решению Президента РФ Владимира Путина в декабре 2016 года.
Всего в параде Победы приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих и было задействовано 50 единиц современного вооружения Южного военного округа. По Театральной площади Ростова-на-Дону проехали самоходные пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», танки, артиллерия и другая военная техника.
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