Общество

Елена Малкова
10 Мая, 2017 07:50

В параде Победы в Ростове-на-Дону приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих

Театральная площадь г. Ростова-на-Дону.
Источник фото: donland.ru
Ростов-на-Дону , 10 Мая - DIXINEWS.

9 мая на Театральной площади Ростова-на-Дону состоялся парад войск Ростовского-на-Дону гарнизона, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с десятками тысяч ростовчан в праздновании 72-й годовщины Победы принял участие глава региона Василий Голубев, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Парад Победы открыли барабанщицы из Мариинской гимназии Белокалитвинского имени Матвея Платова казачьего кадетского корпуса.

В параде Победы в этом году впервые принимали участие активисты Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

За ними по площади проследовали парадные расчёты Шахтинского генерала Якова Петровича Бакланова казачьего кадетского корпуса и Второго Донского императора Николая II кадетского корпуса Донского государственного технического университета.

В этом году жители Ростова-на-Дону впервые увидели парадные расчеты 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота, а также 150 мотострелковой Идрицко-Берлинской дивизии, возрожденной по решению Президента РФ Владимира Путина в декабре 2016 года.

Всего в параде Победы приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих и было задействовано 50 единиц современного вооружения Южного военного округа. По Театральной площади Ростова-на-Дону проехали самоходные пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», танки, артиллерия и другая военная техника.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В России предлагают ввести налог на малодетность
На Дальнем Востоке начнет работать программа адаптации для переселенцев из-за рубежа
В Челябинске более 70 тысяч человек прошли единым строем «Бессмертного полка»

Сказано в Сенате. Заседание научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации
Автоледи на внедорожнике попыталась переехать активиста "СтопХам" в Крыму
Новый ускоритель для Адронного коллайдера обошёлся в $92,6 млн
Кубок Стэнли близок к развязке
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предлагают ввести налог на малодетность
Приморский край, 10 Мая, 13:18.
На Дальнем Востоке начнет работать программа адаптации для переселенцев из-за рубежа
Приморский край, 10 Мая, 10:19.
Многодетные фермеры на Дальнем Востоке смогут получать по 300 га земли
Челябинск, 10 Мая, 10:02.
В Челябинске более 70 тысяч человек прошли единым строем «Бессмертного полка»
Ростов-на-Дону , 10 Мая, 07:50.
В параде Победы в Ростове-на-Дону приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих
Россия, Москва, 10 Мая, 06:26.
Москвичи больше всех остальных интересуются «дальневосточным гектаром»
Нижний Новгород, 09 Мая, 17:38.
Военный парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Екатеринбург, 09 Мая, 16:04.
В Екатеринбурге в акции «Бессмертный полк» приняли участие 70 тысяч человек
Москва, 08 Мая, 23:45.
В Москве в честь Дня Победы выпустили проездной билет «Единый»
Москва, 08 Мая, 23:23.
В Москве Могиле Неизвестному солдату исполняется 50 лет
Казань, 08 Мая, 21:32.
Президент Татарстана осмотрел дороги в Казани на маршруте Кубка конфедераций 2017
Волгоград, 08 Мая, 08:24.
В Волгограде откроется Аллея России
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия