В параде Победы в Ростове-на-Дону приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих

9 мая на Театральной площади Ростова-на-Дону состоялся парад войск Ростовского-на-Дону гарнизона, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с десятками тысяч ростовчан в праздновании 72-й годовщины Победы принял участие глава региона Василий Голубев, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Парад Победы открыли барабанщицы из Мариинской гимназии Белокалитвинского имени Матвея Платова казачьего кадетского корпуса.

В параде Победы в этом году впервые принимали участие активисты Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

За ними по площади проследовали парадные расчёты Шахтинского генерала Якова Петровича Бакланова казачьего кадетского корпуса и Второго Донского императора Николая II кадетского корпуса Донского государственного технического университета.

В этом году жители Ростова-на-Дону впервые увидели парадные расчеты 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота, а также 150 мотострелковой Идрицко-Берлинской дивизии, возрожденной по решению Президента РФ Владимира Путина в декабре 2016 года.

Всего в параде Победы приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих и было задействовано 50 единиц современного вооружения Южного военного округа. По Театральной площади Ростова-на-Дону проехали самоходные пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», танки, артиллерия и другая военная техника.