Военный парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде

9 мая в Нижнем Новгороде заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, главный федеральный инспектор Александр Мурзин, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также командиры войсковых частей, представители общественных организаций и горожане приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Военным парадом войск на площади Минина командовал начальник Нижегородского территориального гарнизона Западного военного округа полковник Александр Токарев.

Парад был открыт торжественным выносом флага России и Знамени Победы. Парадным маршем перед зрителями прошли подразделения артиллерийского и мотострелкового соединений, бригады управления и материально-технического обеспечения, женщины-военнослужащие, танковые и разведывательные подразделения Западного военного округа, а также полицейские, военнослужащие Росгвардии, офицеры МЧС, курсанты нижегородской академии МВД и воспитанники нижегородского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии В.Ф.Маргелова. В этом году на парад впервые вышли представители молодежного патриотического движения «Юнармия». Напомним, оно было создано 29 октября 2015 года при совместном участии Министерства обороны, ДОСААФ России и Центрального спортивного клуба армии.

Кроме того, в параде было задействовано около 50 единиц военной техники. Механизированной колонной проследовали современные образцы вооружений Т-72Б3, БМП-2, БТР-60, БТР-80, бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун-К», самоходные артиллерийские установки 2С19, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», автомобили служб обеспечения и радиационно-химической защиты и новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

После завершения парада Победы Алексей Сухов вместе с первыми лицами областной и городской властей, ветеранами Великой Отечественной войны возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. Парад Победы продолжился торжественным патриотическим шествием «Бессмертный полк». С каждым годом все больше людей принимает участие в акции. Вот и на этот раз около 20 тысяч нижегородцев прошли по городу с портретами своих родственников-фронтовиков.

Справочно:

Горьковская область внесла большой вклад в становление Победы в Великой Отечественной войне. Из региона на фронт ушли свыше 830 тысяч человек. Вернулись живыми лишь половина из этого числа. Более 500 горьковчан получили в войну звание Героя Советского Союза.