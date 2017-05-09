В Екатеринбурге в акции «Бессмертный полк» приняли участие 70 тысяч человек

Жители Екатеринбурга в пятый раз ознаменовали День Победы акцией «Бессмертный полк».

В Екатеринбурге в пятый раз состоялась акция «Бессмертный полк».

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, 9 мая десятки тысяч горожан прошли по главной площади города с портретами своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Колонна «Бессмертный полка» начала формироваться на перекрестке проспекта Ленина и улицы Толмачева, протянулась до киноконцертного театра «Космос».

Участники колонны вышли на площадь 1905 года сразу после прохождения военного парада. Колонну возглавила группа знаменосцев с масштабной копией Знамени Победы. Число участников акции, по информации организаторов, превысило 70 тысяч человек. В прошлом году в шеренгах «Бессмертного полка» маршировали 50 тысяч жителей Екатеринбурга.

На площади участники шествия остановились перед трибуной с ветеранами, исполнили песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» и запустили в небо голубей. Затем «Бессмертный полк» проследовал до улицы Сакко и Ванцетти.

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 года в Томске. В 2013 году она стала всероссийской. С тех пор к акции присоединились Белоруссия, Германия, Израиль, Ирландия, Киргизия, Казахстан, Норвегия, США, Украина и другие страны, где проживают потомки воинов-освободителей.