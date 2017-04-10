|
Алексей Мирный
8 Мая, 2017 23:45
В Москве в честь Дня Победы выпустили проездной билет «Единый»
Москва, 08 Мая - DIXINEWS.
Московский метрополитен в честь наступающего Дня Победы выпустил партию тематических проездных билетов «Единый».
Общий тираж на одну и две поездки составляет 600 тысяч штук, рассказали представители столичной подземки.
Об этом сообщается на официальной странице московского метро в социальной сети Twitter. На праздничных билетах изображена цифра «9», символизирующая 9 мая, георгиевская лента и цветы вишни. На обратной стороне билета написано поздравление с Днем Победы. Оформление проездных билетов выполнено в рамках единой праздничной концепции, посвященной 9 мая.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия