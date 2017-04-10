Общество

Алексей Мирный
8 Мая, 2017 23:45

В Москве в честь Дня Победы выпустили проездной билет «Единый»

Источник фото: bombardier.com
Москва, 08 Мая - DIXINEWS.

Московский метрополитен в честь наступающего Дня Победы выпустил партию тематических проездных билетов «Единый».

Общий тираж на одну и две поездки составляет 600 тысяч штук, рассказали представители столичной подземки.

Об этом сообщается на официальной странице московского метро в социальной сети Twitter. На праздничных билетах изображена цифра «9», символизирующая 9 мая, георгиевская лента и цветы вишни. На обратной стороне билета написано поздравление с Днем Победы. Оформление проездных билетов выполнено в рамках единой праздничной концепции, посвященной 9 мая.

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