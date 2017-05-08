Культура

Алексей Мирный
8 Мая, 2017 23:23

В Москве Могиле Неизвестному солдату исполняется 50 лет

Могила Неизвестного солдата в Москве.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 08 Мая - DIXINEWS.

Мемориальному архитектурному ансамблю Могила Неизвестного солдата в понедельник исполняется 50 лет.

Об истории «объекта культурного наследия №1», его значении и сохранности рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Хочу подчеркнуть, что традиция Могилы Неизвестного солдата родилась еще в годы Первой мировой войны в европейских странах, в 1920 году в Лондоне и Париже, а затем и в других столицах стран, участвовавших в боях, стали создаваться могилы неизвестного солдата, как дань памяти погибшим воинам», - рассказал Михаил Мягков.

В понедельник в Москве у Кремлевской стены пройдет торжественная церемония, посвященная 50-летию со дня первого зажжения Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата. В 13.00 у мемориально-архитектурного ансамбля Могила Неизвестного солдата начнутся торжественные мероприятия с инсценировкой событий 1967 года, когда Вечный огонь был впервые зажжен. Участие в ней примут, в том числе, ветераны.

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