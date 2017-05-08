Президент Татарстана осмотрел дороги в Казани на маршруте Кубка конфедераций 2017

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 7 мая совершил объезд и осмотр автомобильных дорог в Казани.

Президента Татарстана сопровождали Премьер-министр РТ Алексей Песошин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, мэр Казани Ильсур Метшин.

Как сообщили в пресс-службе Президента РТ, маршрут объезда – это те улицы и автодороги, по которым будут проезжать участники и гости матчей Кубка конфедераций 2017 года в Казани.

Речь идет в том числе о таких объектах, как мост «Миллениум», улицы Амирхана, Бондаренко, улица Чистопольская (от ул. Декабристов до ул. Бондаренко), улицы Вахитова, Краснококшайская.

Президент РТ оценил качество дорожного полотна, дал ряд поручений руководителям министерств и ведомств.

Стоит напомнить, в столице Татарстана матчи Кубка конфедераций 2017 года пройдут на стадионе «Казань-Арена» 18-28 июня.