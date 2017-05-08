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Елена Малкова
8 Мая, 2017 21:32
Президент Татарстана осмотрел дороги в Казани на маршруте Кубка конфедераций 2017
Казань, 08 Мая - DIXINEWS.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 7 мая совершил объезд и осмотр автомобильных дорог в Казани.
Президента Татарстана сопровождали Премьер-министр РТ Алексей Песошин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, мэр Казани Ильсур Метшин.
Как сообщили в пресс-службе Президента РТ, маршрут объезда – это те улицы и автодороги, по которым будут проезжать участники и гости матчей Кубка конфедераций 2017 года в Казани.
Речь идет в том числе о таких объектах, как мост «Миллениум», улицы Амирхана, Бондаренко, улица Чистопольская (от ул. Декабристов до ул. Бондаренко), улицы Вахитова, Краснококшайская.
Президент РТ оценил качество дорожного полотна, дал ряд поручений руководителям министерств и ведомств.
Стоит напомнить, в столице Татарстана матчи Кубка конфедераций 2017 года пройдут на стадионе «Казань-Арена» 18-28 июня.
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