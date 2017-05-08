В Волгограде откроется Аллея России

Мероприятия по благоустройству Аллеи России у подножия Мамаева кургана близятся к финалу.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, рабочие завершают работы по устройству газона и устанавливают садовую мебель.

Работы по благоустройству Мемориального парка у Главной высоты России стартовали в марте этого года. За это время зеленая зона стала современным и благоустроенным парком. Столь масштабный проект был реализован в городе-герое впервые за последние пятьдесят лет. Обновление Мемориального парка стало очередным этапом проводимой в области и городе работы по формированию комфортной городской среды с благоустройством зеленых зон и общественных мест и улучшению качества жизни волгоградцев.

Новый парк у подножия Мамаева кургана стал гармоничным дополнением историко-мемориального комплекса и настоящим украшением Волгограда. Центральным элементом парка является Аллея России, где высажено 85 деревьев серебристого клена – в соответствии с числом регионов России. В новом парке появился новый исторический и природный памятник - Сталинградский тополь, который был выращен из побега легендарного дерева с Аллеи Героев.

«Аллея России» – всероссийская эколого-патриотическая акция, организатором которой выступило Минприроды России в 2014 году. Парковые зоны проекта «Аллея России» уже открылись в Москве, Владивостоке и Петрозаводске. В этом году Аллея России появится и в городе-герое на Волге - торжественное открытие запланировано на 9 мая.