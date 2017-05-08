Общество

Елена Малкова
8 Мая, 2017 06:35

Кадеты и воспитанники военно-патриотического клуба «Беркут» посетили репетицию Парада Победы в Москве

Генеральная репетиция Парада Победы в Москве.
Источник фото: dixinews.ru
Пермь, 08 Мая - DIXINEWS.

7 мая воспитанники окружных кадетских корпусов Республик Башкортостан и Татарстан, Удмуртской Республики, Пермского края и Нижегородской области посетили генеральную репетицию Парада Победы в Москве.

Поездка в канун празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне стала поощрением за отличную учебу, призовые места в олимпиадах, спортивных соревнованиях, сообщили в пресс-службе ГФИ по Пермскому краю.

В числе участников пермской делегации – шестеро кадет 8-х классов Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Федора Кузьмина – Владимир Варченя, Тимур Ямалтинов, Кирилл Щеглов, Данил Широков, Рафаэль Ахмаров и Михаил Никерясов. Для каждого из них поездка на генеральную репетицию главного события мая - Парада Победы на Красной площади, - первая. И, по отзывам кадет, она стала незабываемой.

- Большое впечатление произвела демонстрация новых видов техники - зенитно-ракетных комплексов и танков. А после завершения продвижения колонн по Красной площади ребята тепло пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны, - рассказал руководитель пермской группы Кирилл Озовских.

Вместе с кадетами за репетицией Парада наблюдали воспитанники военно-патриотического клуба «Беркут» (Республика Башкортостан), занявшие первое место в конкурсе Приволжского федерального округа «Победа».

Напомним, проект «Победа» стартовал в декабре 2014 года по инициативе Общественного Совета ПФО и при непосредственной поддержке полномочного представителя Михаила Бабича. Победителям в номинациях «Лучшая музейная экспозиция» и «Лучший военно-патриотический клуб» вручены дипломы, а также сертификаты на приобретение оборудования для своих учреждений и на поездку в Города-Герои Москву (участие в репетиции Парада Победы), Брест и Волгоград. Церемония награждения финалистов состоялась в Казани 29 апреля.

В день репетиции Парада на Красной площади было задействовано 114 единиц военной техники и вооружения, более 70 воздушных судов и примерно десять тысяч человек личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, в числе которых более двухсот женщин-военнослужащих. По брусчатке Красной площади, печатая шаг, промаршировали курсанты Высших военных учебных заведений, Суворовских и Нахимовских училищ, кадетских корпусов, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии, ФСБ России и других воинских формирований. Премьерой торжеств стал проход колонны военной полиции Вооруженных сил России. Впервые в истории Парада на площадь вышла новая арктическая боевая техника, представленная самоходными комплексами ПВО ЗРК «Тор-М2ДТ» и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-СА».

9 мая наблюдать за этим красочным зрелищем будут главные гости Парада – ветераны Великой Отечественной войны, герои Отечества, труженики тыла, представители Русской православной церкви, общественных организаций и государственных структур, педагоги и школьники. Праздничные торжества посетят многие лидеры различных стран мира. Предполагается, что 9 мая на Красной площади соберутся около 15 тысяч человек.

Кроме репетиции Парада Победы воспитанники кадетских корпусов ПФО и военно-патриотического клуба «Беркут» смогли увидеть культурные и исторические достопримечательности Москвы. Экскурсионный маршрут включал посещение Кремля, Оружейной палаты, киностудии «Мосфильм», Воробьевых гор, Бородинской панорамы.

Пермские кадеты в Москве присоединятся к специальному железнодорожному составу, который отправился из Перми 7 мая. Патриотический марш-бросок личного состава Пермского кадетского корпуса «По дорогам Великой Отечественной», с участием воспитанников кадетских корпусов Приволжского федерального округа, организован по маршруту Пермь-Брест-Минск-Пермь. В программе мероприятий – участие 9 мая в Параде Победы на территории Мемориального комплекса «Брестская крепость – герой», а также посещение Мемориального комплекса «Хатынь», экскурсии по Минску и посещение академии МВД Республики Беларусь. В Пермь кадеты вернутся 12 мая.

Справочно:
Военно-патриотический клуб «Беркут» создан 20 февраля 2008 года в составе муниципального учреждения «Объединение подростковых клубов «Ровесник» Белебеевского района Республики Башкортостан.
На постоянной основе в военно-патриотическом клубе занимаются 183 подростка. Работа ВПК ведется по программе «Во славу Отечества». Ребята имеют возможность посещать 5 кружков различной направленности: «Допризывник», «Самооборона без оружия», «Патриоты Белебея», «Звездные РИТМы», «Юнармия». Клуб регулярно проводит военно-патриотические игры и фестивали на уровне города и района, участвует в республиканских фестивалях.
Педагоги и воспитанники «Беркута» неоднократно становились призерами региональных и окружных творческих конкурсов и спортивных соревнований, также они являются постоянными участниками патриотических лагерей.

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