В Москве на Красной площади прошла последняя репетиция перед парадом Победы

Нынешняя репетиция стала последней перед торжествами, приуроченными ко дню Девятого мая.

В ней принимали участие все колонны войск: пешая и механизированная колонны, а также авиация. Всего - около 10 тысяч военнослужащих, 114 единиц наземной военной техники, 72 самолета и вертолета.

Командовал репетицией и будет руководить самим парадом главнокомандующий Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. «По Красной площади сегодня прошли слушатели военных вузов, суворовцы и нахимовцы, кадеты, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ. В этом году в параде впервые примут участие юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота. Проведенные тренировки позволили достигнуть высокой слаженности действий военнослужащих и единства парадных расчетов. Личный состав готов к участию в военном параде, который по традиции состоится 9 мая в 10 часов утра», - сказал он.