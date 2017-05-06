Министр культуры РФ выступил на форуме по межкультурному диалогу в Баку

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский выступил на Четвертом Всемирном форуме по межкультурному диалогу с докладом о деятельности Российской Федерации в сфере охраны объектов всемирного культурного наследия и развития прилежащих территорий.

Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

Глава Минкультуры России рассказал об активном взаимодействии с ЮНЕСКО по выявлению и популяризации объектов культурного наследия, о проекте развития территории квартала «Зарядье» в Москве и работах в Соловках по созданию нового музейного экспозиционно-административного здания с целью высвобождения монастырских помещений и возвращения обители ее духовного предназначения.

«У Соловецкого монастыря очень непростая судьба. В годы советской власти он был превращен в тюрьму для политических заключенных, потом частично разрушен. В 90-е годы там был создан музей, и сейчас в одном месте находятся и возрожденный монастырь с несколькими сотнями монахов, и музейные помещения, - сказал Владимир Мединский. - Мы хотим построить в Соловецком монастыре отдельное здание музея. Два года Минкультуры России ведет очень плодотворный диалог с ИКОМОС и Комитетом Всемирного наследия. Мы хотели построить трехэтажное здание, нам посоветовали сделать его поменьше. В июле мы представим в Комитет Всемирного наследия окончательный проект одноэтажного, частично погруженного под землю здания, что позволит нам и сохранить уникальный памятник, которым является Соловецкий монастырь, и разделить монастырь и музей. Таким образом, мы пришли к компромиссу. »

Министр культуры Российской Федерации также поделился впечатлениями о прошлогоднем визите в Пальмиру и рассказал об участии России в международной кампании помощи Сирии по охране и восстановлению наследия.

Двухдневный форум в Баку, посвященный развитию межкультурного диалога, стартовал 5 мая. В нем принимают участие более 800 представителей политической, творческой и научной элиты из 120 стран мира. Участники форума обсуждают тенденции развития межкультурного диалога, вопросы защиты общечеловеческих ценностей и механизмы взаимодействия в современных условиях.