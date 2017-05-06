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Алексей Мирный
6 Мая, 2017 11:43
В Москве пройдёт муниципальный чемпионат по компьютерному многоборью
Москва, 06 Мая - DIXINEWS.
11 мая под эгидой Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы пройдёт Чемпионат по компьютерному многоборью.
В нём примут участие граждане старшего поколения.
Основной целью проведения мероприятия является вовлечение старшего поколения в активную образовательную, творческую и досуговую деятельность, в том числе с использованием современных информационных ресурсов.
«На сегодняшний день важнейшей составляющей жизни каждого человека является возможность самореализации через развитие коммуникативных возможностей, а обращение людей старшего поколения на порталы государственных услуг способствует оперативному решению социальных, бытовых, юридических и других вопросов. Кроме того, проведение Чемпионата помогает привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста», - комментируют мероприятие на сайте Департамента.
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