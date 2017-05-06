Около 2 тысяч байкеров открыли мотосезон в Москве

Около 2000 байкеров из Москвы открыли сегодня мотосезон в столице, проехав по Садовому кольцу колонной.

По словам мэра Сергея Собянина, этим мероприятием, городские власти намерены привлечь внимание к мотокультуре и безопасности движения в городе.

«Около двух тысяч мотоциклистов ожидаем 6 мая на мотопараде, который пройдет по Садовому кольцу. После него будут концерт, выставка и мотошоу на ВДНХ. Этим фестивалем хотим привлечь внимание к безопасности движения и мотокультуре Москвы», - написал Собянин на странице «ВКонтакте».