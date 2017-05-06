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Алексей Мирный
6 Мая, 2017 11:26
Около 2 тысяч байкеров открыли мотосезон в Москве
Москва, 06 Мая - DIXINEWS.
Около 2000 байкеров из Москвы открыли сегодня мотосезон в столице, проехав по Садовому кольцу колонной.
По словам мэра Сергея Собянина, этим мероприятием, городские власти намерены привлечь внимание к мотокультуре и безопасности движения в городе.
«Около двух тысяч мотоциклистов ожидаем 6 мая на мотопараде, который пройдет по Садовому кольцу. После него будут концерт, выставка и мотошоу на ВДНХ. Этим фестивалем хотим привлечь внимание к безопасности движения и мотокультуре Москвы», - написал Собянин на странице «ВКонтакте».
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