В День Победы стартует патриотическая акция «Синий платочек»

9 мая в Москве и Санкт-Петербурге, а также в ряде других городов стартует акция «Синий платочек», которая уже в ближайшее время может стать не менее любимой в обществе, чем «Георгиевская ленточка».

Инициатором нового историко-патриотического проекта стала общероссийская организация «Офицеры России» и Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности.

В пресс-службе Общественной палаты РФ рассказали, суть акции в том, что в День Победы на улицах российских городов добровольцы будут раздавать девушкам и женщинам стилизованную страницу фронтовой газеты, свернутую письмом-треугольником, внутри которого лежит синий платочек.

Акция задумывалась не просто как патриотическая: она носит, в том числе, и историко-просветительский характер. Одна из самых популярных песен времен Великой Отечественной войны «Синий платочек», которая звучала в исполнении великих Лидии Руслановой и Клавдии Шульженко, стала одним из народных символов великой любви, верности и веры в Победу.

«Женщинам-ветеранам войны, труженицам тыла, детям войны наш символический подарок напомнит о годах их молодости и согреет душу. А юная девушка, повязав подаренный нашими добровольцами синий платочек, прочтет и размещенную в письме историю песни, ее слова, узнает об этом ярком историческом символе», - рассказывает Герой России Сергей Липовой.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Антон Цветков уверен, что акция «Синий платочек» найдет живой отклик в сердцах огромного количества людей. «Эта идея родилась у нас с ветеранами-фронтовиками и малолетними узниками концлагерей после исполнения песни «Синий платочек» 7-летней Маргаритой Сварковской – финалисткой 9 Московского фестиваля детской патриотической песни, проходившего в Общественной палате России.

Очень важно, что внутри фронтового письма девушки и женщины найдут не только красивый и символичный подарок ко Дню Победы, но и содержательную часть. Есть в письме и слова поздравлений от имени фронтовиков – Героя Советского Союза генерал-полковника Юрия Зарудина, и ветеранов боевых действий послевоенного периода – Героя Российской Федерации генерал-майора Сергея Липового. Это настоящая преемственность офицерских поколений, людей, знающих о войне не понаслышке, победителей», - подчеркнул Цветков.