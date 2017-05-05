Спорт

Алексей Мирный
5 Мая, 2017 23:23

Главная московская арена ЧМ-2018 почти готова к открытию

Источник фото: stroi.mos.ru
Москва, 05 Мая - DIXINEWS.

Рабочие сегодня начали наносить специальную игровую разметку на натуральный газон стадиона «Лужники».

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

«Газон оборудован самыми современными системами дренажа и обогрева. Международная федерация футбола предъявляет крайне высокие требования к качеству полей стадионов чемпионата мира по футболу. Разметка наносится согласно определенным требованиям FIFA и зависит от размера поля и толщины штанги футбольных ворот. Линии наносят разметочной машинкой с использованием специальной белой краски BAUFAN для маркировки спортивных площадок. Разметка наносится строго по направлению стрижки газона. Перед матчами разметку будут наносить дважды - в обоих направлениях», - пояснил Хуснуллин.

Размеры поля главной спортивной арены Москвы - 105 м на 68 м. Ширина любой линии разметки строго соответствует регламенту, а кривые линии наносятся со 100-процентной точностью. Поле обновленной арены «Лужники» можно использовать в любое время года благодаря созданной системе обогрева газона. Она позволяет искусственно увеличить температуру поверхности и основания, поэтому игровые характеристики поля сохранятся даже зимой - при температуре до минус 15 градусов.

Напомним, в «Лужниках» пройдут главные игры ЧМ по футболу-2018 - матч открытия, один из полуфиналов и финал мундиаля. В ходе реконструкции был сохранен исторический фасад легендарного стадиона. Вместимость арены увеличилась до 81 тысячи зрителей. Также изменился угол наклона трибун, что позволило максимально приблизить их к игровому полю. Работы на арене идут с опережением графика и в соответствии с высокими международными требованиями FIFA.

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