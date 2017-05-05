Экономика

Алексей Мирный
5 Мая, 2017 22:57

В Москве завершили строительство нового комплекса Neopolis

Многофункциональный общественно-деловой комплекс Neopolis.
Источник фото: cian.ru
Москва, 05 Мая - DIXINEWS.

Многофункциональный общественно-деловой комплекс Neopolis построен в районе деревни Румянцево.

Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Полностью завершены отделочные работы, выполнено благоустройство территории. Сейчас в бизнес-центр завозят оборудование и мебель. В инфраструктуре делового квартала – спортивные объекты, кафе и ресторан, салон красоты, мини-маркет и даже детский городок. По предварительным данным, Neopolis обеспечит новыми рабочими местами более 3 тысяч специалистов», – отметил Жидкин.

По его словам, общая площадь четырех административных зданий и двух паркингов составляет почти 110 тыс. кв. м. Бизнес-центр имеет удобную транспортную доступность: он находится рядом со станциями «Саларьево» и «Румянцево» Сокольнической линии метро, всего в 3 км от МКАД по Киевскому шоссе.

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