В Москве завершили строительство нового комплекса Neopolis

Многофункциональный общественно-деловой комплекс Neopolis построен в районе деревни Румянцево.

Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Полностью завершены отделочные работы, выполнено благоустройство территории. Сейчас в бизнес-центр завозят оборудование и мебель. В инфраструктуре делового квартала – спортивные объекты, кафе и ресторан, салон красоты, мини-маркет и даже детский городок. По предварительным данным, Neopolis обеспечит новыми рабочими местами более 3 тысяч специалистов», – отметил Жидкин.

По его словам, общая площадь четырех административных зданий и двух паркингов составляет почти 110 тыс. кв. м. Бизнес-центр имеет удобную транспортную доступность: он находится рядом со станциями «Саларьево» и «Румянцево» Сокольнической линии метро, всего в 3 км от МКАД по Киевскому шоссе.