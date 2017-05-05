Эксперты Главгосэкспертизы России осмотрели участки строительства будущей ВСМ «Москва - Казань»

Главгосэкспертиза России рассматривает проекты строительства участков высокоскоростной магистрали Москва – Казань. Начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов и первый вице-президент ОАО «Российские железные дороги», генеральный директор ОАО «Скоростные магистрали» Александр Мишарин совершили облет будущей трассы и провели выездные совещания.

Общая длина высокоскоростной магистрали «Москва - Казань», заявил Александр Мишарин, составит 762 километра, которые поезда будут преодолевать за 3 часа 17 минут, сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Предполагается, что только в первые годы эксплуатации линии ежегодный пассажиропоток достигнет 10,5 миллионов человек. В рамках реализации проекта будет построено более 800 искусственных сооружений: 53 больших и 78 средних мостов, 49 эстакад и более 150 железнодорожных и автомобильных путепроводов. Игорь Манылов, отмечая важность рассматриваемого экспертами Главгосэкспертизы России проекта, подчеркнул, что строительство и запуск уникальной для России высокоскоростной магистрали не только позволит создать новые рабочие места и увеличить мобильность населения, но и даст импульс социально-экономическому развитию страны.

Прогнозы показывают, что сооружение высокоскоростной магистрали «Москва – Казань» принесет дополнительные поступления в бюджеты всех уровней в размере 174,6 миллиардов рублей на этапе строительства и 1,57 триллиона рублей во время эксплуатации, а также повысит средний уровень заработной платы в регионах, прилегающих к магистрали, на 30-50%.

В выездных совещаниях на точках проектирования магистрали также приняли участие эксперты Главгосэкспертизы России, команда ведущих проектировщиков ОАО «Скоростные магистрали», руководители местных органов государственной власти. Во время остановок во Владимире, Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Казани были презентованы актуальные решения по участкам магистрали: по развитию станций и вокзальных комплексов ВСМ, внеклассных мостов через реки Сура и Волга.

Обсуждая с участниками совещаний вопросы проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по строительству, начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов напомнил, что при проектировании разработчикам проектной документации следует учитывать все особенности будущего объекта и участка, на котором будет вестись строительство, вопросы землепользования, требования природоохранного законодательства и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В итоговом совещании в Казани, где стороны обсудили проектные решения по путевому развитию и строительству вокзального комплекса ВСМ в столице Татарстана, приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Ленар Сафин, генеральный директор ОАО «Мосгипротранс» Александр Дятчин, руководители министерств, ведомств и проектных организаций республики, а также главный инженер китайского ОАО «Эр Юань» Линь-Сяолун, ответственный за разработку безбалластного верхнего строения пути объекта.