Общество

Елена Малкова
5 Мая, 2017 14:07

Получить паспорта футбольных болельщиков Кубка Конфедераций FIFA 2017 можно в десяти центрах выдачи

Источник фото: ru.fifa.com
Россия, Москва, 05 Мая - DIXINEWS.

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает об открытии дополнительных центров выдачи паспортов болельщиков.

Таким образом, в России работает уже десять центров регистрации и выдачи паспортов, расположенные в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Краснодаре.

«Центры регистрации и выдачи паспортов болельщиков оснащены современным оборудованием. Это позволит оперативно оформить FAN ID. Мы также предусмотрели большое количество окон выдачи паспортов, чтобы эффективно справляться с пиковыми нагрузками при обращении в центр групп болельщиков», — прокомментировал заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

Паспорт болельщика (FAN ID) — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Такую карту должен получить каждый зритель после покупки билета на матч. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте http://www.fan-id.ru/ или пройти процедуру регистрации в центре регистрации и выдачи паспортов болельщиков. Далее в таком центре можно будет получить сам FAN ID, который вместе с входным билетом обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Также иностранным зрителям и лицам без гражданства FAN ID обеспечит въезд на территорию Российской Федерации без оформления визы.

Ответственным исполнителем по созданию и обеспечению функционирования системы идентификации футбольных болельщиков является Минкомсвязь России. В проекте также принимают участие Министерство спорта РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ, Министерство иностранных дел РФ, Министерство транспорта РФ. Выдача паспортов болельщиков стартовала 1 февраля текущего года.

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