Новосибирский аэропорт Толмачево установил исторический рекорд по пассажиропотоку

Новосибирский аэропорт Толмачево за четыре месяца 2017 года обслужил 1 288 305 пассажиров.

Таким образом аэропорт превысил исторический максимум на 28,5% (1 002 371 пассажир в 2016 году), сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Количество пассажиров на внутренних направлениях с начала текущего года составило 868 863 человека (увеличение на 18,7%), на международных — 419 442 (увеличение на 55,2%).

В апреле пассажиропоток аэропорта Толмачёво вырос на 30,67% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 347 679 человек. На внутрироссийских рейсах обслужено 247 727 пассажиров (увеличение на 24,9%), на международных — 99 952 (увеличение на 47,1%).

Самые динамично растущие внутрироссийские направления в апреле - Новый Уренгой, Краснодар, Тюмень, Сочи, Ханты-Мансийск. На международных рейсах это Краби, Камрань, Шымкент, Усть-Каменогорск, Фергана.