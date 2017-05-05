Главгосэкспертиза одобрила проект расширения перегрузочного комплекса для морского порта Керчь

Главгоскэспертиза России рассмотрела проект первого этапа строительства и реконструкции объектов портовой инфраструктуры Керченского морского торгового порта.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Также эксперты Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости объекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения, сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Открытие «свободного и вольного» порта было обещано Екатериной II поселившимся вблизи крепости Керчь грекам еще в 1775 году. Но открылся Керченский порт для вывозной и привозной торговли только в 1882 году уже по указу Александра I. В двадцатом веке был выполнен комплекс работ по расширению мощностей порта и улучшению его характеристик, а после Великой Отечественной войны восстановили поврежденные гидротехнические сооружения, провели траление и углубление каналов и гавани. Через Керченский морской торговый порт экспортные грузы отгружались в тринадцать стран бассейнов Средиземного и Красного морей.

Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры Керченского морского торгового порта направлены на создание условий для погрузки-разгрузки навалочных и генеральных грузов и складских работ для контейнерных грузов. Также в результате работ станут возможными выгрузка контейнеров из судов, их кратковременное хранение на территории порта, отправление автотранспортом, а также постановка судов портофлота.

Проект первого этапа реконструкции перегрузочного комплекса порта предусматривает капитальный ремонт двух причалов, удлинение Нового мола и строительство нового грузового причала, дноуглубление рядом с причалами и для создания операционных акваторий. Кроме того, в рамках расширения перегрузочного комплекса будут реконструированы оперативные складские площадки причалов, построены тыловые открытые складские площадки и навес для хранения растаренных грузов, возведены локальные очистные сооружения, площадки для автомобильного транспорта и другие подобъекты. Запланированы работы по увеличению площади и пропускной способности открытых складских площадок комплекса.

Проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предусматривает также и реализацию комплексной системы обеспечения безопасности мореплавания: в том числе, на подходах к Новому молу в акватории морского порта Керчь будет модернизирована система светящихся навигационных и плавающих предостерегательных знаков.

Финансирование объекта капитального строительства планируется производить за счет средств федерального бюджета.