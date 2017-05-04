Министр Лев Кузнецов провел совещание по комплексному развитию Кисловодска

Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов провел совещание по вопросу реализации мероприятий комплексного развития города-курорта Кисловодска до 2030 года с участием статс-секретаря - заместителя Министра РФ по делам Северного Кавказа Олега Хацаева, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валерия Рязанского, Сергея Рябухина, Виталия Шубы, представителей федеральных органов исполнительной власти, представителей Правительства Ставропольского края и администрации города Кисловодска.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Перечень мероприятий по комплексному развитию Кисловодска до 2030 года утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 2899-р. Минкавказ России контролирует и координирует ход работ по их исполнению.

Открывая совещание, Лев Кузнецов обозначил основные задачи. На первом этапе проведения работ необходимо обеспечить своевременное исполнение мероприятий, по которым имеются источники финансирования, а также определить мероприятия, предлагаемые к финансированию из федерального бюджета в 2018 году.

По информации, озвученной заместителем Председателя Правительства Ставропольского края Александром Золотарёвым, в настоящее время все мероприятия, включённые в государственные программы на 2017 год, реализуются в установленные сроки. По первому разделу перечня основные вопросы либо решены, либо находятся в стадии решения. По второму разделу все мероприятия, запланированные к реализации на 2017 год, профинансированы в полном объеме, началась стадия реализации, в том числе, ведется строительство тренировочной площадки на спортивном комплексе к Чемпионату мира по футболу. Начаты работы по берегоукреплению реки Подкумок в Кисловодске.

Однако одной из основных проблем остается разработка проектно-сметной документации по региональным и муниципальным объектам. Ситуации с финансированием ПСД на совещании было уделено особое внимание. Рассматривалась возможность софинансирования расходов Ставропольского края на разработку ПСД в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Согласно правилам формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, проектные работы по объектам всех форм собственности можно осуществлять за счет средств федерального бюджета. Кроме того, соответствующее поручение было озвучено на заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО 10 марта 2017 года - при формировании ФОИВами бюджетных проектировок на очередной финансовый год и на плановый период в первоочередном порядке предусматривать средства на реализацию мероприятий перечня, в том числе на разработку проектной документации.

Статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Олег Хацаев проинформировал, что Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Игорем Шуваловым дано поручение Минфину России и ряду федеральных министерств, включая Минкавказ России, представить свои предложения по вопросу о необходимости принятия нормативного акта, устанавливающего порядок и основания для заключения государственных контрактов на выполнение работ по проектированию и строительству в рамках одного этапа.

В ходе совещания были заслушаны отчеты ответственных исполнителей по каждому пункту комплексного плана и по каждому объекту, в том числе, по реконструкции Санатория им. Орджоникидзе. По этому объекту культурного наследия прорабатывается возможность включения его в федеральную целевую программу «Культура России (2012 – 2018 годы)» на 2018 год. Большой блок вопросов касался реконструкции автомобильных дорог. На совещании отмечалось, что главным фактором развития Кисловодска должны стать частные инвестиции. Сегодня действуют преференции для инвесторов, вкладывающих средства в строительство новых санаторно-курортных комплексов, эксклюзивные условия вхождения в экономику курорта. Отрабатывается вопрос по формированию территорий опережающего развития в СКФО.

По итогам обсуждения Лев Кузнецов попросил всех присутствующих «не терять динамику и все ключевые вопросы, связанные с 2018 годом, отработать в максимально короткий промежуток времени». «При бюджетном проектировании все приоритетные объекты должны быть учтены», - подчеркнул Министр.