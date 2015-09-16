Власть

Елена Малкова
4 Мая, 2017 18:20

Валентина Матвиенко поддержала позицию Султана Хамзаева о недопущении продажи алкоголя на АЗС

Председатель СФ Валентина Матвиенко.
Источник фото: kazanfirst.ru
Россия, Москва, 04 Мая - DIXINEWS.

Об этом профильный Комитет Совфеда сообщил в официальном письме, уточнили в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Член ОП РФ, председатель Координационного совета по защите граждан РФ от наркотиков, алкогольной и табачной зависимости Султан Хамзаев получил официальное письмо от Совета Федерации, в котором сообщается, что по поручению спикера Валентины Матвиенко профильный Комитет рассмотрел и поддержал его позицию о том, что алкоголю нет места на АЗС.

В документе, подписанным председателем Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрием Нееловым, сказано, что 28 февраля 2017 года на 118 заседании Комитета «было принято решение не поддерживать проект федерального закона №85878-7 «О внесении изменений в статью 16 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и предложить автору законодательной инициативы отозвать законопроект из Государственной Думы».

«Перед нами редкий случай, когда Совет Федерации рекомендует автору отозвать законопроект из Государственной Думы. Это хороший сигнал, который говорит о том, что спикер верхней палаты слышит нас и готов работать с гражданским обществом.

Мы признательны за такую реакцию. Мы видим, что те аргументированные доводы в формате аналитики и результаты социологических исследований, которые мы предоставили, дают свою положительную динамику, несмотря на то, что лоббистами этой законодательной инициативы выступали крупные топливные компании», – отметил Султан Хамзаев.

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