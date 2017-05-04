Благодаря экспертизе госконтрактов в Москве сэкономили свыше 7,5 миллиарда рублей

Проверка максимальных начальных цен госконтрактов города Москвы, выполненная ГАУ «Мосгосэкспертиза» и ГБУ «ГАУИ», принесла в январе-марте 2017 года экономию бюджета на сумму 5,2 млрд руб.

Это примерно на 40% больше, чем за тот же период 2016 года.

Еще около полумиллиарда рублей сэкономила проверка начальных (максимальных) цен госзаказов Межведомственной рабочей группой, а также силами независимых экспертных организаций. В свою очередь экспертиза договоров по закупкам унитарных госпредприятий Москвы обеспечила с начала года уменьшение бюджетных расходов еще на 1,8 млрд рублей. Это втрое больше, чем за соответствующий период 2016 года.

В общей сложности экспертиза по этим направлениям за первый квартал 2017 года принесла бюджету Москвы экономии более чем в 7,5 млрд руб, а это 9,9% от суммы всех контрактов.

«Сегодня в Москве создана одна из самых эффективных в стране систем государственных закупок, которая охватывает все этапы закупочного цикла, включая обоснование целесообразности закупок, стандартизацию документации, проведение открытых конкурсов, контроль исполнения контрактов. Одним из важнейших элементов этой системы является комплексная экспертиза начальных цен госзакупок, позволяющая гарантировать максимально допустимое снижение цены в интересах города. Благодаря экспертизе начальных (максимальных) цен контрактов и договоров экономия бюджета за 2016 год составила более 44 млрд рублей», - отметил Владимира Ефимова - министр Правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы.