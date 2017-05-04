Казань удостоена престижной международной премии FIJET Golden Apple

Сегодня в Центре семьи «Казан» состоится церемония вручения Казани награды FIJET Golden Apple (Золотое яблоко), сообщили в пресс-службе мэрии.

Столице Татарстана присуждена премия за развитие событийного туризма, а также дополнительные награды за активное продвижение культурно-исторического наследия и бренда города Казани.

Для вручения премии в столицу республики прибыла делегация Международной федерации журналистов и писателей, которые пишут о туризме (FIJET) во главе с ее президентом г-ном Тиджани Хаддадом. В составе делегации – журналисты и писатели из Бельгии, Франции, Хорватии, Сербии, Египта, Туниса, Турции и России.

За всю историю этой престижной международной премии, учрежденной в 1970 году, столица Татарстана стала третьим российским городом, отмеченным FIJET. В 1983 году премии был удостоен Суздаль, а в 1997 и 2015 – Москва.

Ежегодная премия FIJET Golden Apple присуждается стране, городу, организации, объекту показа или человеку за выдающийся вклад в продвижение и развитие туризма.

В числе лауреатов премии «Золотое яблоко» разных лет – Сицилия (Италия), остров Святого Стефана (Черногория), Дубровник (Хорватия), Йорк (Великобритания), Краков (Польша), Антверпен (Бельгия), Южный Синай (Египет), Картахена-де-Индиас (Колумбия) и другие туристические жемчужины мира.

В Казани место для церемонии вручения международной премии выбрано не случайно. Возведенный в 2013 году Центр семьи «Казан» успел стать одним из новых туристических брендов города. В прошлом году смотровую площадку центра посетили около 110 тысяч жителей и гостей города.

В рамках своего визита в столицу Татарстана делегация FIJET также посетит Казанский Кремль, Старо-Татарскую слободу, Кремлевскую набережную и другие достопримечательности.