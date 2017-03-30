Власть

Елена Малкова
4 Мая, 2017 09:21

Руководитель ФТС Владимир Булавин создает комиссию по профилактике коррупционных правонарушений

Источник фото: customs.ru
Россия, Москва, 04 Мая - DIXINEWS.

Руководитель ФТС России Владимир Булавин создает комиссию по профилактике коррупционных правонарушений в таможенных органах.

Аналогичные комиссии будут созданы также в каждом региональном таможенном управлении по всей стране.

Приказ, утверждающий положения о комиссиях по профилактике коррупционных правонарушений, подписан 27 апреля 2017 года, сообщили в пресс-службе ФТС России.

Одной из задач комиссий по профилактике коррупционных преступлений является разработка комплекса организационных, административных и оперативно-розыскных мероприятий по устранению причин и условий, негативно влияющих на деятельность таможенных органов.

Решения, принимаемые должностными лицами таможенных органов, будут контролироваться и анализироваться на предмет отсутствия коррупционных рисков и соответствия интересам экономической безопасности России. Также комиссия будет собирать и оценивать информацию о состоянии и тенденциях коррупционных проявлений, оценивать эффективность профилактической деятельности. На этой основе будут приниматься решения по дальнейшей координации действий для устранения причин и условий возникновения коррупции.

Комиссия рассматривает вопросы, связанные с предупреждением и выявлением коррупционных рисков в области таможенного администрирования, в сферах правоохранительной деятельности таможенных органов, их тылового и информационно-технического обеспечения.

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