В Волгограде возобновлено строительство еще одного дома-долгостроя

Строительство проблемной девятиэтажки по улице Героев Тулы, 7 в Тракторозаводском районе областного центра, которая возводится с участием средств дольщиков, возобновилось.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, строительство удалось возобновить благодаря взаимодействию волгоградского региона с Минстроем России.

Федеральным ведомством приняты меры по обеспечению финансирования объекта, профильные комитеты администрации Волгоградской области содействуют новому застройщику в подключении объекта к инженерным коммуникациям. Сдача многоэтажного жилого объекта в эксплуатацию намечена на декабрь 2017 года.

В настоящее время на объекте работают 150 человек, строители обеспечены всеми необходимыми материалами и техникой. Сейчас специалисты завершают строительство здания, подключают объект к инженерным системам. Жилой дом, состоящий из восьми секций, рассчитан на 332 квартиры.

Стоит напомнить, что строительство дома началось в марте 2013 года, сдача объекта была намечена на декабрь 2015 года. В связи с отсутствием финансирования строительство объекта в течение двух лет практически не велось. В отношении застройщика — ООО «СтройКат», входящего в группу компаний «СУ-155», — была введена процедура банкротства.

Для достройки многоквартирного жилого дома Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с участием банка «Российский Капитал» были приняты необходимые меры, определены графики работ, осуществляется контроль над соблюдением сроков. Качество работ инспектирует Волгоградская областная инспекция госстройнадзора. По аналогичной схеме в прошлом году были достроены и сданы в эксплуатацию три проблемные многоэтажки в ЖК «На Набережной» в Волжском.

Стоит отметить, что на уровне региона разработан ряд мер, направленных на завершение долгостроев. Одна из них — предоставление в аренду без торгов земельных участков компаниям, реализующим масштабные инвестпроекты (в том числе и достройку «проблемных» домов, возводимых с участием дольщиков).

В этом году уже введены в эксплуатацию два долгостроя — дома в ЖК «Европейский» и ЖК «Ежевика», таким образом защищены права 420 дольщиков. В настоящее время в перечне проблемных — 20 объектов, 15 из них планируется сдать до конца текущего года.