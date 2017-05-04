Культура

Елена Малкова
4 Мая, 2017 07:08

В Челябинске пройдет Всероссийский фестиваль MyFest

Поэтический марафон состоится в Центральной библиотеке имени Пушкина.
Источник фото: vokrugknig.blogspot.ru
Челябинск, 04 Мая - DIXINEWS.

Челябинск станет завершающим этапом Всероссийского ежегодного фестиваля современной поэзии MyFest.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, 27 мая поэтический марафон пройдет в Центральной библиотеке имени Пушкина.

На встречу съедутся современные авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска. Команду поэтов из Челябинска поддержит организатор форума Дана Курская (Галиева).

Фестиваль современной поэзии был организован в 2012 году Борисом Кутенковым и Феофанией Виталь с целью демонстрации самых различных направлений современного поэтического творчества и попытки консолидации. За время проведения фестиваля на разных площадках в городах России выступят 249 поэтов.

«Челябинск на фестивальной карте появился неслучайно – это родной город Даны, здесь она родилась, росла и училась, закончила театральную студию, играла на сценах челябинских театров», - рассказала завотделом Пушкинской библиотеки Ольга Солодовникова.

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