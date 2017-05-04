Экономика

Елена Малкова
4 Мая, 2017 06:27

Новые гидротехнические сооружения появятся на Дальнем Востоке

Новые гидротехнические сооружения появятся на Дальнем Востоке.
Источник фото: minvr.ru
Россия, Москва, 04 Мая - DIXINEWS.

15 объектов гидротехнических сооружений на Дальнем Востоке будут включены в ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса».

Соответствующее поручение Минприроды России дал вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Четыре объекта появятся в Хабаровском крае, два в Приморье, четыре в Амурской области и пять в ЕАО.

В соответствующий раздел по опережающему развитию Дальнего Востока программы включены мероприятия по проведению берегоукрепительных работ, строительству и реконструкции сооружений инженерной защиты на территории приграничных населенных пунктов.

«Приоритетность строительства и реконструкции защитных и берегоукрепительных объектов в населенных пунктах бассейна реки Амур непосредственно связана с последствиями масштабного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году и необходимостью повышения привлекательности территории с рисками возникновения чрезвычайной ситуации для граждан и инвесторов», - отметили в Минвостокразвития России.

Самые масштабные работы уже развернулись в Хабаровске, где предстоит защитить береговую линию города на протяжении 24 км. По сути, защитное инженерное сооружение станет новой набережной, соединяющей южную и центральную части Хабаровска.

Поручение Юрия Трутнева также предполагает включение в ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса» инженерную защиту российской части острова Большой Уссурийский на протяжении 10 км.

Напомним, ранее государственный комитет по реформе и развитию Китая и Минвостокразвития России договорились о создании совместной рабочей группы по развитию острова Большой Уссурийский для решения вопросов по строительству инфраструктуры на острове и разработки совместного проекта планировки территории.

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