Современный комплекс по хранению овощей создадут в Чеченской Республике

Инвестиционный проект по строительству современного овощехранилища на 4 тысячи тонн в Чеченской Республике включен в региональную подпрограмму госпрограммы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года и после получения поддержки из федерального бюджета будет реализован в 2018 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Минкавказа России.

«Развитие агропромышленного комплекса для Северного Кавказа является одной из приоритетных задач, которая на данный момент эффективно реализуется. Регионы округа демонстрируют устойчивый рост объема сельхозпроизводства. Однако для аграриев важно сохранить собранный урожай. Реализация инвестиционного проекта по созданию в Чеченской Республике современного комплекса по хранению овощей с целью круглогодичного снабжения населения и перерабатывающих предприятий станет основной для дальнейшей системной работы по поддержке наших сельхозпроизводителей в части сбыта и продвижения экологически чистой продукции Северного Кавказа на российский рынок», - прокомментировал Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа, председатель Совета директоров АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Одес Байсултанов.

Проект поможет аграриям увеличить эффективность производства, будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, улучшению инвестиционного климата на территории Чеченской Республики и Северо-Кавказского федерального округа в целом, подчеркнул Одес Байсултанов.

Емкость комплекса – свыше 4 тыс. тонн овощей, он рассчитан на хранение картофеля, свеклы, моркови, капусты, лука. Будет создано 25 рабочих мест, в том числе 9 высокопроизводительных. Ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 6,53 млн рублей. Стоимость проекта – 231,9 млн рублей, срок реализации – 2 года. Инициатор проекта ООО «Медикс» (Чеченская Республика).

Министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики Абдул Магомадов в свою очередь отметил, что строительство современного комплекса по хранению овощей позволит осуществлять поставки для населения и перерабатывающих предприятий Чеченской Республики экологически чистой продукции местного производства.

«Реализация проекта обусловлена отсутствием на территории республики современных овощехранилищ. Среди его ключевых преимуществ для сельхозпроизводителей возможность длительного хранения урожая и реализации в сезон, когда уровень цен гораздо выше затрат на производство, а также отказа от услуг посредников, перекупщиков. В свою очередь потребители смогут приобрести местные овощи по приемлемым невысоким ценам. Срок окупаемости проекта – 5,5 лет. Средства на софинансирование мероприятий по строительству овощехранилища в республиканском бюджете предусмотрены. Он включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики», - отметил Абдул Магомадов.

Как уточнил гендиректор ООО «Медикс» Руслан Абдулаев, в 2017 году планируется начать строительство овощехранилища и оснащение его необходимым современным оборудованием, ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на 2018 год.

«Важно то, что овощехранилище будет расположено в Урус-Мартановском районе рядом с федеральной трассой, что позволит обеспечить постоянный спрос на овощную продукцию местного потребительского рынка. Также вблизи от него расположены сельхозпроизводства, которым будет удобно воспользоваться услугами овощехранилища, сохранить свой урожай и реализовать его в течение года», - сказал Руслан Абдулаев.

Напомним, в региональные подпрограммы госпрограммы РФ развития СКФО до 2025 вошли 15 инвестиционных проектов субъектов округа, реализация которых послужит развитию реального сектора экономики Северного Кавказа. Минкавказом заключены соглашения о предоставлении субсидий в 2017 году на сумму 2,8 млрд рублей. Проекты реализуются в сферах АПК, промышленности и туризма.